مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

01 مايو 2020 - 12:14 م

لا تزال الكثير من الحقائق تتكشف في حياة جميلة هوليوود " مارلين مونرو"، خاصة فيما كان يربطها بالرئيس الأمريكي الاسبق " جون كينيدي".

تفاصيل وحقائق جديدة تم نشرها مؤخرا، والتي كشفت أن الراحلة مارلين مونرو، ربما أجهضت طفلا قبل وفاتها بجرعة مخدرات زائدة في منزلها.

وفي التفاصيل التي كشفتها ديلي ميل البريطانية أن الواقعة جاءت بعد أسابيع من لقائها بالرئيس الأمريكي جون كينيدي وشقيقه المدعى العام حينها روبرت كينيدي.

وبحسب الصحيفة فقد أجهضت مارلين مونرو حينها طفلا من الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أو من شقيقه روبرت كينيدي.

وأضافت أن مارلين أصيبت حينها بالاكتئاب بسبب أن الرئيس الأمريكي لم يكن سيترك زوجته الأولى.

وقد تم نشر هذه المعلومة الجديدة في كتاب للمؤلف فريد لورنس جويلز بعنوان " نورما جان: حياة مارلين مونرو"، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل.

وتم الإفصاح أن مارلين قد دخلت إلى المستشفى سرا في 20 يوليو عام 1962، وكانت مستشفى سيدذر في لوس أنجلوس الأمريكية وذلك للإجهاض.

كما لم يتم تحديد من هو والد هذا الطفل خاصة أنها كانت على علاقة بجون كينيدي وشقيقه روبرت ورجال آخرين، ولكنها كانت قد أجرت مكالمة هاتفية مع روبرت في الرابع من أغسطس قبل وفاتها ومن المرجح أنها أخبرته حينها بالإجهاض.