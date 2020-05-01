  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

ارشيفية

وقف توثيق الزواج من أول مايو.. هذه هي الحقيقة

الشيهد صبحي

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الشهيد "صبحي"

رونالدو

"رونالدو" متهم بتسريب نتائج اختبارات "ديبالا"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

أنباء عن وقف أمير الكويت لأم هارون

الملازم عبدالحميد صبحي الإمام، شهيد حادث بئر العبد

"أنا اللي عليا الدور"..لحظات مبكية في الساعات الأخيرة لشهيد بئر العبد

رمضان صبحى

رقم خيالى من الأهلى لشراء "رمضان صبحى"

بالصور .. سوق الحشرات المقلية يفتح أبوابه للزبائن بالصين

بالصور .. سوق الحشرات المقلية يفتح أبوابه للزبائن بالصين

بسمة وهبة

ما علاقة "الاختيار".. مفاجأة مدوية عن حادث بئر العبد الإرهابي

تدوينة مثيرة لتركي الحمد .. في هذا المكان ستجد الحمقى والبلهاء

تدوينة مثيرة لتركي الحمد.. في هذا المكان ستجد الحمقى والبلهاء

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

الصفحة الأخيرة

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي
مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

#

معلومات جديدة تكشف علاقة "مارلين مونرو" بـ"جون كيندي" وشقيقه

#

مفاجأة غير متوقعة من مرتضى منصور

#

حاكم نيويورك يفجر مفاجأة: "كورونا" لم تأت من الصين

جون كينيدى

مارلين مونرو

الاجهاض

لا تزال الكثير من الحقائق تتكشف في حياة جميلة هوليوود " مارلين مونرو"، خاصة فيما كان يربطها بالرئيس الأمريكي الاسبق " جون كينيدي".

تفاصيل وحقائق جديدة تم نشرها مؤخرا، والتي كشفت أن الراحلة مارلين مونرو، ربما أجهضت طفلا قبل وفاتها بجرعة مخدرات زائدة في منزلها.

وفي التفاصيل التي كشفتها ديلي ميل البريطانية أن الواقعة جاءت  بعد أسابيع من لقائها بالرئيس الأمريكي جون كينيدي وشقيقه  المدعى العام حينها روبرت كينيدي.

وبحسب الصحيفة فقد أجهضت مارلين مونرو حينها طفلا من الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أو من شقيقه روبرت كينيدي.

وأضافت أن مارلين أصيبت حينها بالاكتئاب بسبب أن الرئيس  الأمريكي لم يكن سيترك زوجته الأولى.

وقد تم نشر هذه المعلومة الجديدة في كتاب للمؤلف فريد لورنس جويلز بعنوان " نورما جان: حياة مارلين مونرو"، والمقرر  صدوره يوم الثلاثاء المقبل.

وتم الإفصاح أن مارلين قد دخلت إلى المستشفى سرا في 20 يوليو عام 1962، وكانت مستشفى سيدذر في لوس أنجلوس الأمريكية وذلك للإجهاض.

كما لم يتم تحديد من هو والد هذا الطفل خاصة أنها كانت على علاقة بجون كينيدي وشقيقه روبرت ورجال آخرين، ولكنها كانت قد أجرت مكالمة هاتفية مع روبرت في الرابع من أغسطس قبل وفاتها ومن المرجح أنها أخبرته حينها بالإجهاض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية
» بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجية
» بث مباشر.. صلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام
» الاحتفال بعيد ميلاد "حور" في مستشفي العزل بأسيوط
» بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"
» عودة دوري البرتغال نهاية مايو بدون جماهير
» " إنزل علشان تحلل".. حملات مفاجئة من المرور علي الطرق السريعة
» أول تحرك من الاتحاد التونسى بعد حبس "النقاز"
» الإفتاء : هؤلاء في أعناقنا
» مكة ترصد ظاهرة فلكية فوق الكعبة
» وفاة زوجة فنان راحل كبير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية