  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

مفاجأة.. مارلين مونرو أجهضت طفلها من جون كينيدي

ارشيفية

وقف توثيق الزواج من أول مايو.. هذه هي الحقيقة

الشيهد صبحي

شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الشهيد "صبحي"

رونالدو

"رونالدو" متهم بتسريب نتائج اختبارات "ديبالا"

تدوينة من "إيدي كوهين" تكشف مفاجأة عن "أم هارون"

أنباء عن وقف أمير الكويت لأم هارون

الملازم عبدالحميد صبحي الإمام، شهيد حادث بئر العبد

"أنا اللي عليا الدور"..لحظات مبكية في الساعات الأخيرة لشهيد بئر العبد

رمضان صبحى

رقم خيالى من الأهلى لشراء "رمضان صبحى"

بالصور .. سوق الحشرات المقلية يفتح أبوابه للزبائن بالصين

بالصور .. سوق الحشرات المقلية يفتح أبوابه للزبائن بالصين

بسمة وهبة

ما علاقة "الاختيار".. مفاجأة مدوية عن حادث بئر العبد الإرهابي

تدوينة مثيرة لتركي الحمد .. في هذا المكان ستجد الحمقى والبلهاء

تدوينة مثيرة لتركي الحمد.. في هذا المكان ستجد الحمقى والبلهاء

بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجية

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. فنان شهير يدعو لزوال فيروس كورونا

#

الصحة تفجر مفاجأة: الشباب أكثر عرضة للإصابة بـ"كورونا"

#

تفاصيل الوضع المآساوي في إيطاليا بعد تفشي كورونا‎

#

فجر السعيد: فيروس كورونا مؤامرة .. ودليلي ما حدث لـ"الأمير"

الدجاج

كورونا

قيتامينات

أكد موقع healthline أنه بعد تفشي فيروس كورونا وتطبيق إجراءات الوقاية والعزل المنزلي، أصبح هناك فرصة كبيرة لتناول الأطعمة الصحية وإعدادها فى المنزل وخصوصا الأطعمة التي تحتوى على فيتامينات تقوى مناعة وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد الموقع الأمريكي على أن وجبة الدجاج تعتبر من اللحوم الصحية الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن شوربة الدجاج من الوصفات التي ينصح بتناولها أثناء الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا فهي تحتوى على فيتامين ب وعناصر أخرى تقوى المناعة وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

كما يحتوى الدجاج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على خفض مستوى ضغط الدم وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، كما تساعد على تقوية العضلات والعظام والوقاية من الهشاشة والضعف.

ونظرًا لاحتواء الدجاج على كمية عالية من العناصر والفيتامينات فأن لها دور كبير فى علاج فقر الدم والوقاية من الضعف والإصابة بالتعب والإرهاق المستمر، كما تعتبر من مضادات الاكتئاب حيث أنها تحتوى على مستويات الأحماض الأمينية التي تعمل على تعزيز المزاج والتخلص من القلق والتوتر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفد الفيفا يزور القاهرة لحسم هذه الأمور بالجبلاية
» بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجية
» بث مباشر.. صلاة وخطبة الجمعة من المسجد الحرام
» الاحتفال بعيد ميلاد "حور" في مستشفي العزل بأسيوط
» بسمة وهبة لـ"مسعد أبوفجر": "هنجيبك مصر متكتف"
» عودة دوري البرتغال نهاية مايو بدون جماهير
» " إنزل علشان تحلل".. حملات مفاجئة من المرور علي الطرق السريعة
» أول تحرك من الاتحاد التونسى بعد حبس "النقاز"
» الإفتاء : هؤلاء في أعناقنا
» مكة ترصد ظاهرة فلكية فوق الكعبة
» وفاة زوجة فنان راحل كبير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية