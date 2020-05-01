» بالفيديو.. حارب فيروس كورونا بتلك الوجبة

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدجاج

كورونا

قيتامينات

أكد موقع healthline أنه بعد تفشي فيروس كورونا وتطبيق إجراءات الوقاية والعزل المنزلي، أصبح هناك فرصة كبيرة لتناول الأطعمة الصحية وإعدادها فى المنزل وخصوصا الأطعمة التي تحتوى على فيتامينات تقوى مناعة وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد الموقع الأمريكي على أن وجبة الدجاج تعتبر من اللحوم الصحية الغنية بالفيتامينات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن شوربة الدجاج من الوصفات التي ينصح بتناولها أثناء الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا فهي تحتوى على فيتامين ب وعناصر أخرى تقوى المناعة وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

كما يحتوى الدجاج على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التي تعمل على خفض مستوى ضغط الدم وتساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى، كما تساعد على تقوية العضلات والعظام والوقاية من الهشاشة والضعف.

ونظرًا لاحتواء الدجاج على كمية عالية من العناصر والفيتامينات فأن لها دور كبير فى علاج فقر الدم والوقاية من الضعف والإصابة بالتعب والإرهاق المستمر، كما تعتبر من مضادات الاكتئاب حيث أنها تحتوى على مستويات الأحماض الأمينية التي تعمل على تعزيز المزاج والتخلص من القلق والتوتر.

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