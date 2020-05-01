وقف توثيق الزواج من أول مايو.. هذه هي الحقيقة

01 مايو 2020 - 11:50 ص

ترددت في الآونة الأخيرة العديد من الشائعات حول القطاعات الخدمية والجماهرية واعتاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الرد علي صحتها بتأكيدها أو نفيها، وكانت من أبرز هذه الشائعات إيقاف عقد القران بدأ من شهر مايو وحتى ديسمبر القادم.

ونفي المركز هذه الشائعة، مؤكدا أنه لن يتم سحب دفاتر المأذونين ، كما نفي المركز تأجيل امتحانات الثانوية العامة علي غرار تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية ، كما نفي الشائعات التي تم تداولها عن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلي الخارج، حسبما نشرت "الوفد".

كما نفي المركز تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذا لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة علي منح قرض لمصر لمواجهة " جائحة كورونا"، وتم نفي قرار عودة حركة الطيران بشكل طبيعي في 16 مايو القادم، ونفي تقليص مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021 .

وأكد المركز أن المعلومات التي تم تداولها عن تحديد موعد إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي إلي الصف الثالث الإعدادي غير صحيحة، نافيا تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة 3 أشهر، مؤكدا أنه لن يتم هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية والأصلية وتسريح العاملين بها.