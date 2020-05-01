شاهد.. اللقطات الأولى من عزاء الشهيد "صبحي"

01 مايو 2020 - 11:50 ص

عرضت فضائية "تن"، منذ قليل ، اللقطات الأولى من عزاء الشهيد الملازم عبدالحميد صبحي، الذي استشهد أمس إثر عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.



وكانت القوات المسلحة أعلنت مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود .



شاهد الفيديو..





https://www.youtube.com/watch?v=9VxpkbpjQ-I&feature=emb_logo