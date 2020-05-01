"رونالدو" متهم بتسريب نتائج اختبارات "ديبالا"

01 مايو 2020 - 11:45 ص

تلاحق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، اتهامات بنشر شائعات عن مرض زميله الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، أن الأشخاص المحيطين برونالدو، وراء تسريب إشاعات إصابة ديبالا للمرة الرابعة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن رونالدو، الذي يقضي حاليا فترة الحجر الصحي في جزيرة ماديرا البرتغالية، يهدف من التسريب، لتبرير رفضه العودة إلى إيطاليا حاليا، بعدما طلب يوفنتوس من اللاعبين العودة إلى تورينو تحسبًا لاستئناف الدوري الإيطالي.

ونفت صديقة ديبالا للإعلام، أنباء تجدد إصابة النجم الأرجنتيني بكورونا، قائلة: "لم تخرج عينة إيجابية له، علينا فقط الانتظار، سيقوم بإجراء اختبار مرة أخرى ومعرفة النتيجة".