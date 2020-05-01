أنباء عن وقف أمير الكويت لأم هارون

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ام هارون

وقف المسلسل

الشيخ صباح صباح الأحمد

انتشرت أنباء على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تدخل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ووقف مسلسل " أم هارون" المثير للجدل، خاصة في الشارع الخليجي.

وبحسب ما تم تداوله فقد نشرت صفحة نابلس تجمعنا على فيسبوك  : " ‏حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد يأمر بوقف بث مسلسل أم هارون سقوط حياة الفهد.. المجد للكويت".

كما نشر الكاتب والروائي أسد العازوني على حسابه في تويتر : "  حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد يأمر بوقف بث مسلسل أم هارون سقوط حياة الفهد.. المجد للكويت المجد للكويت المجد للكويت".

وتبادل معه بعض رواد تويتر القول : " إن كان هذا الخبر صحيح والله انه موقف مشرف من أمير الكويت كما عهدناه نحن العرب".

يذكر أن الصحفي الإسرائيلي مهدي مجيد، كان قد ذكر أن الشخصية الحقيقية لأم هارون التي تجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، هي شخصية عراقية تدعى "أم شاؤول".

وأضاف أن المرأة اليهودية التي تدعى "أم شاؤول " هي عراقية الأصل ومن مدينة البصرة، وأنها ليست كويتية كما يذكر  المسلسل.

وتجسد الفنانة الكويتية حياة الفهد تؤدي دور البطولة في أم هارون، والذي يكشف معاناة اليهود في الكويت في أربعينات القرن الماضي.


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