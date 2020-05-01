"أنا اللي عليا الدور"..لحظات مبكية في الساعات الأخيرة لشهيد بئر العبد

01 مايو 2020 - 11:28 ص

روي والد الملازم عبدالحميد صبحي الإمام، شهيد حادث بئر العبد، تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة نجله، قائلا :"عبد الحميد ابني الوحيد ودخل الكلية الحربية وتخرج منذ سنة، وبدأ خدمته فى سيناء، واستشهد أمس".

وأضاف "والد الشهيد"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، اليوم الجمعة، بأنه تواصل معه أمس قبل الحادث بوقت قليل، معلقًا: "أنا كنت مريض وهو بيسأل عليا سألته عامل إيه يا بني؟ قالي: الحمدلله بخير".



وتابع :" بأنه لم ير نجله الشهيد منذ ثلاثة أسابيع منذ آخر إجازة له، مؤكدا أنه لا يستطيع وصف شعوره خلال تلقيه خبر استشهاد ابنه الوحيد، معلقًا: " كان دائمًا يتحدث إلى والدته ويقول لها : "أنا سوف استشهد أنا عليا الدور".



وكانت القوات المسلحة قد أعلنت مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود من بينهم اثنان من محافظة سوهاج.

