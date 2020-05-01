بالصور .. سوق الحشرات المقلية يفتح أبوابه للزبائن بالصين

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عبد القادر وحيد

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الصين

سوق

الخفافيش

الحشرات المقلية

في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث توصل العلماء إلى أن الخفافيش تحمل حوالي 500 فيروس من فصائل الوباء المستجد، فتحت الأسواق الصينية أبوابها أمام الزبائن لتناول الحشرات المقلية.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لتقديم الوجبات للزبائن، معلقين عليها بالقول : " سوق الحشرات المقلية وأكل الشوارع التقليدي في مدينة نانينغ جنوب الصين عاد للعمل خلال هذا الشهر بعد 70 يوما من الإغلاق بسبب الحظر الكلي في البلاد، وقد لاقى إقبالا واسعا من الزوار" .

يأتي هذا في الوقت الذي عثر فيه باحثون على أكثر من 500 فيروس تاجي جديد داخل الخفافيش بأحد الكهوف بالصين.

وقالت عالمة الفيروسات وانغ لينفا، إن فريقا من الباحثين استكشف كهوف مقاطعة يونان الجبلية بجنوب غرب الصين، حيث إنه من المحتمل أن تحمل الخفافيش فيروسات خطيرة وغير معروفة بالنسبة إلى البشر.

وبحسب ما ذكرته البيان فإن لمس روث الخفافيش أو بولها قد يكون مميتا، بالنسبة للإنسان.

من جانبه أوضح بيتر داسزاك، رئيس منظمة غير حكومية متخصصة في كشف الفيروسات الجديدة ومنع انتشارها، أنه يتم استعمال مخدر معتدل، يدفع الخفافيش للنوم.

وأشار إلى كارثة جديدة، حيث يعمل الباحثون على جمع عينات من دم الخفافيش ومسحات من فمها وبرازها، حيث تمكن فريق" داسزاك" من جمع 15 ألف عينة من الخفافيش، ليكتشفوا احتواء الخفافيش على أكثر من 500 فيروس تاجي جديد من سلالات مختلفة.



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