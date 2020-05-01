رقم خيالى من الأهلى لشراء "رمضان صبحى"

01 مايو 2020 - 11:18 ص

تقدم النادى الأهلى، بعرض جديد لنادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بقيمة 5 ملايين يورو لشراء رمضان صبحى بصفة نهائية بعد انتهاء إعارته للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

عرض الأهلى الجديد جاء بعد أن تراجع النادى الإنجليزى عن المغالاة في مطالبته المالية بالحصول على 9 ملايين يورو للاستغناء عن لاعبه المعار لانخفاض القيمة السوقية لكافة اللاعبين بسبب تفشى جائحة كورونا.

يذكر أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة وأن الأهلى تعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.