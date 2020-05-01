» عودة دوري البرتغال نهاية مايو بدون جماهير

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برتغال

أعلن أنطونيو كوستا رئيس الوزراء البرتغالي، عودة دوري المُحترفين الدرجة الأولى فقط نهاية مايو القادم، بدون حضور جماهيري، بعدما توقفت المُسابقة بسبب وباء فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

وأوضح كوستا، أن نهائي كأس البرتغال سيقام أيضًا خلف الأبواب المُغلقة بدون جمهور، ولكنه لم يُحدد تاريخ أو موعد مُحدد للمباراة.

وشدد كوستا على أن الموافقة على الجدول الزمني للمُسابقات مشروط بالموافقة الصحيفة، وقال: "استئناف الموسم المعلق منذ منتصف مارس، مرتبط بموافقة السلطات الصحية على بروتوكول الدوري واختيار ملاعب تطابق معاييره".

توقف الدوري البرتغالي منتصف مارس الماضي بسبب كورونا، في إطار الإجراءات لإيقاف تفشي الوباء .


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