رامي رضوان لـ"الإخوان": "الكلاب أحسن منكم"

01 مايو 2020 - 10:48 ص

نعى الإعلامي رامي رضوان، شهداء القوات المسلحة ببئر العبد، واصفا مرتبكي الحادث بـ الملعونين.



وأضاف "رضوان"، خلال برنامج "مساء د ي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا :"مينفعش نوصف مرتكبي الحادث بالكلاب لأن الكلاب أسمى منهم دول ملعونين"، مؤكدا أن هذه العمليات تزيد المصريين وحدة وصلابة.



وطالب الإعلامي المصريين بأن يستغلوا شهر رمضان الكريم في الدعاء بأن نتخلص من جماعة الإخوان، معقبا :" ادعوا في شهر رمضان أن نتخلص من الإخوان الملعونين".

