» " إنزل علشان تحلل".. حملات مفاجئة من المرور علي الطرق السريعة

01 مايو 2020 - 10:36 ص

أطلقت الإدارة العامة لمباحث المرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للمرور حملة صباح اليوم تستهدف الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر و إجراء تحاليل طبية للسائقين أثناء القيادة أعلي الطرق السريعة تحت شعار " إنزل علشان تحلل".

كما كثفت الإدارة من حملاتها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلي المحاور للعمل علي إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، حسبما نشرت " الوفد".

كما قامت الإدارة بتعزيز حملات الرادار مع نشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية لمواجهة المواقف الطارئة، كما تنظم الإدارة عملية انتشار رجال المرور في الأماكن المختلفة بالعاصمة لضبط جميع المخالفات المرورية.