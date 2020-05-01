عبارة مؤثرة.. «آل الشيخ» ينعى شهداء بئر العبد

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شهداء

ترك

سينا

نعى المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، شهداء ومصابي القوات المسلحة إثر العملية الإرهابية التي جرت في منطقة بئر العبد بشمال سيناء مساء أمس.

وكتب "آل الشيخ" عبر "فيس بوك": "رحم الله شهداء مصر.. في رمضان! الناس دي بتفكر ازاي بس!".

وكان المُتحدث العسكري، أعلن مساء الخميس استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء بعملية إرهابية.


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