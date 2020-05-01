  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل شيخ

عبارة مؤثرة.. «آل الشيخ» ينعى شهداء بئر العبد

ارشيفية

بشري سارة من المالية للموظفين عن راتب شهر مايو

الخفافيش تحمل 500 فيروس تاجي جديد

الخفافيش تحمل 500 فيروس تاجي جديد

الدكتور زاهي حواس

"أجبرت علي هذا الشيء"..سر خطير يكشفه حواس

العيسى : إينشتاين ليس ملحدا

العيسى : إينشتاين ليس ملحدا

صلاح

بكلمات مؤثرة "صلاح" ينعى شهداء الوطن

الدكتور أحمد كريمة

كريمة : هذه العادة تفسد الصوم

تامر أمين

تامر أمين:"بطلوا أكل حرام"

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

كوبري ميدان الساعة

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل انهيار كوبري ميدان الساعة

العيسى : إينشتاين ليس ملحدا

الحياة السياسية

العيسى : إينشتاين ليس ملحدا
العيسى : إينشتاين ليس ملحدا
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

#

العيسى: صعود اليمين المتطرف في أوروبا بسبب الإخوان

#

ابنة "شومان" تفجر مفاجأة: "تبرؤي منه ليس بسبب مواقفه السياسية"

#

ليس الكبار فقط.. وفاة أول شاب بـ"كورونا"

أخبار السعودية

أينشتاين

محمد العيسى

ملحدا

قال الدكتور محمد العيسى  الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إن  ألبرت أينشتاين ليس ملحداً بل كان يؤمن بوجود قوة تدير هذا الكون.

وأضاف العيسى على برنامج  برنامج بالتي هي أحسن على فضائية mbc أن أينشتاين ليس ملحدا بالصورة التي كان يظهر عليها كما يصورها الملحدون.

وأوضح العيسى أنه من خلال أوراق كتبها أينشتاين بيده، ومن خلال ما قرأه، ظهر بأنه كان يؤمن بقوة تدير هذا الكون، ويدار من خلالها.

 وتابع: لكنه ل يكن يؤمن الإيمان التفصيلي بحسب ما جاء في تفاصيل رسالات الأنبياء.

الإعلامية السعودية إيمان الحمود علقت على تصريحات العيسى قائلة: "برنامج ديني وفي رمضان يناقش إلحاد أينشتاين أو إيمانه علامة تعجب مزدوجة..وأخيرا تخلصنا من هل معجون الأسنان يفطر يا شيخ.. جميل هذا الوعي..  استمروا".

من جانبها علقت أيضا الإعلامية الجزائر ية آنيا الأفندي : " لو آينشتاين عايش كان قاللهم اهتموا بعلمي ولا علاقة لكم بإلحادي".

لترد عليها الحمود بالقول : " لا بالعكس مهم جدا توضيح بعض المفاهيم عند الناس .. تخيلي وأنت تستشهدين بداروين أو بآينشتاين تتهمين من البعض بالإلحاد بسبب مفاهيم مغلوطة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تحرك من الاتحاد التونسى بعد حبس "النقاز"
» الإفتاء : هؤلاء في أعناقنا
» مكة ترصد ظاهرة فلكية فوق الكعبة
» وفاة زوجة فنان راحل كبير
» تفاصيل إنتاج بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا
» الأزهر الشريف ينعى شهداء القوات المسلحة البواسل
» الولايات المتحدة تسجل ما يزيد على مليون إصابة بـ كورونا
» ألمانيا تقرر تخفيف تدابير كورونا
» إيطاليا.. 285 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفا
» كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 222
» ماذا يفعل الحزن بقلوب النساء؟.. عميد معهد القلب يجيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية