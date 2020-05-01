العيسى : إينشتاين ليس ملحدا

01 مايو 2020 - 09:45 ص

قال الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إن ألبرت أينشتاين ليس ملحداً بل كان يؤمن بوجود قوة تدير هذا الكون.

وأضاف العيسى على برنامج برنامج بالتي هي أحسن على فضائية mbc أن أينشتاين ليس ملحدا بالصورة التي كان يظهر عليها كما يصورها الملحدون.

وأوضح العيسى أنه من خلال أوراق كتبها أينشتاين بيده، ومن خلال ما قرأه، ظهر بأنه كان يؤمن بقوة تدير هذا الكون، ويدار من خلالها.

وتابع: لكنه ل يكن يؤمن الإيمان التفصيلي بحسب ما جاء في تفاصيل رسالات الأنبياء.

الإعلامية السعودية إيمان الحمود علقت على تصريحات العيسى قائلة: "برنامج ديني وفي رمضان يناقش إلحاد أينشتاين أو إيمانه علامة تعجب مزدوجة..وأخيرا تخلصنا من هل معجون الأسنان يفطر يا شيخ.. جميل هذا الوعي.. استمروا".

من جانبها علقت أيضا الإعلامية الجزائر ية آنيا الأفندي : " لو آينشتاين عايش كان قاللهم اهتموا بعلمي ولا علاقة لكم بإلحادي".

لترد عليها الحمود بالقول : " لا بالعكس مهم جدا توضيح بعض المفاهيم عند الناس .. تخيلي وأنت تستشهدين بداروين أو بآينشتاين تتهمين من البعض بالإلحاد بسبب مفاهيم مغلوطة".