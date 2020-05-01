» الإفتاء : هؤلاء في أعناقنا

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كورونا

خالد عمران

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتوفيين بفيروس كورونا شهداء، معقبا: "المبطون والمطعون شهداء؛ أي من مات بمرض في البطن أو بالوباء".

 وأضاف أمين الفتوى، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن وزارة الصحة المصرية كفلت إجراءات المتوفيين على الشريعة الإسلامية، وأن كل هذه الإجراءات ومن ضمنها الدفن فهي من حقوق الميت، وفي أعناقنا جميعًا ".

وتابع :" يجب تغسيل المتوفي بفيروس كورونا بأقل ما يرش به من الماء، وإذا تعذر ذلك يسقط التغسيل، وبعدها يتم تكفينه، لافتًا إلى أن كل ما يستر به الجسد فهو كفن".

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