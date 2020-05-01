بكلمات مؤثرة "صلاح" ينعى شهداء الوطن

01 مايو 2020 - 09:31 ص

قدم اللاعب محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي في شهداء الوطن من الجيش، الذين رحلوا عن عالمنا، مساء أمس الخميس، في كمين بـئر العبد بشمال سيناء.

وكتب صلاح عبر"تويتر": "ربنا يرحم شهداء الوطن في سيناء وتمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان المُتحدث العسكري، أعلن مساء الخميس استشهاد 10 جنود وضابط جيش وإصابة ثلاثة آخرين، بعد تفجر عبوة ناسفة في كمين غرب التفاحة في بئر العبد بشمال سيناء بعملية إرهابية.