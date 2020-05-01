» مكة ترصد ظاهرة فلكية فوق الكعبة

01 مايو 2020 - 09:29 ص

رصدت المملكة العربية السعودية وتحديدا مكة المكرمة مساء أمس الخميس ظاهرة فلكية أثناء غروب الشمس وتمت رؤيتها بالعين المجردة.

و أشارت إمارة منطقة مكة المكرمة في تدوينة علي موقع التدوينات "تويتر" ونشرتها" البوابة نيوز" إلي أن مكة المكرمة شهدت تعامد القمر علي الكعبة المشرفة عند الساعة السادسة و تسع وعشرين دقيقة و خمس وخمسين ثانية بالتزامن مع غروب الشمس وتم مشاهدتها بالعين المجردة.

و أوضحت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة 87.7% وعلي مسافة 368.051 كيلو متر، لافتة إلي أنها تساعد علي معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء لأن موقع القمر يشير إلي موقع مكة المكرمة بدقة عالية كما هو الحال في تطبيقات الهواتف الذكية.