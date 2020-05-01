كريمة : هذه العادة تفسد الصوم

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حذر الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من تكملة الطعام والشراب لحظة أذان الفجر عند الصيام، قائلا:" إذا تمادى الإنسان في طعامه أو شرابه بعد نداء المؤذن لأذان الفجر فسد صومه".

وأضاف "كريمة"، خلال حواره ، ببرنامج "نور النبي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، بأنه إذا كان الإنسان يأكل أو يشرب أو يدخن ونادى المؤذن بـ"الله أكبر" واستمر في تناوله الطعام أو الشراب فسد صومه".

وتابع:"ربنا وضح لنا كل شيء وبالتالي لا يصح أن يظل الإنسان في تناول الطعام أو الشراب مع رفع المؤذن أذان الفجر".


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