» وفاة زوجة فنان راحل كبير

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متابعات- أمينة عبد العال

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الفيسبوك

الشرقية

عبد الله غيث

أعلن ابن الفنان الراحل عبد الله غيث وفاة والدته السيادة وجيهة علي إبراهيم منذ قليل علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وأشر في كلماته إلي أن العزاء سيقتصر علي مراسم الدفن بمدافن الأسرة بمقابر الغفير نظرا للظروف التي يمر بها العالم حاليا بسبب فيروس"كورونا"، حسبما نشرت " اليوم السابع".

والراحلة كانت ابنة خالة الفنان الكبير وتزوجته وهي في سن الـ 18 عام و أقيمت لهم الأفراح في قرية شلشلمون بالشرقية لمدة أسبوع كامل ولم يتزوج الفنان غيرها في حياته، ورزق منها بثلاثة أبناء هما عبلة و أدهم و الحسيني عبد الله غيث.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل من مواليد 28 يناير 1930 وتوفي 13 مارس 1993 عن عمر يناهز 63 عاما  وقدم العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة التي أثرت في جماهير متابعيه كان من أبرزها المال والبنون وذئاب الجبل.


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