» تفاصيل إنتاج بوابات التعقيم ضد فيروس كورونا

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الشبكة العربية ـ متابعات

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أكد المستشار أيمن موسى، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، إن الهيئة منذ بداية أزمة كورونا وهى تعمل على تسخير إمكانياتها للتصدي لأزمة الكورونا، وذلك من خلال توفير الوسائل الوقائية والعلاجية.
وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أنهم صمموا بوابات تعقيم للأفراد لاستخدامها في المنشآت، موضحا أنهم اختبروا بعض المواد الفعالة لاستخدامها في التطهير بالبوابات، والتي أثبتت كفاءتها وفاعليتها، وأنها آمنة على الإنسان.
وأوضح مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا الطبية، أنهم حولوا المواد المطهرة التي تقرر استخدامها في عملية التطهير إلى ما يشبه الضباب بدلا من الرذاذ المائي، لافتا إلى أن بوابات التعقيم توفر آلية قياس درجة الحرارة، وإذا زادت الحرارة عن 37 شخص تصدر إنذارًا، كما تسجل صورة الشخص.

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