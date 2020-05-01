"الصحة" تزف بشرى سارة عن "بلازما" المتعافين من كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد مسحات فيروس كورونا تزداد يوميًا، حيث هناك أكثر من 30 معمل فضلا عن المعامل المركزية تتولي عملية تحليل فيروس كورونا.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه تم بدأ تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين من الفيروس، معلنا أنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين من فيروس كورونا، وبعد إجراء التحاليل ثبت صلاحية 3 منهم فقط لإجراء التجربة.
وأوضح أنه بالفعل تم حقن أول مريض بالبلازما، حيث تستخدم هذه الآلية في الحالات الحرجة، منوها بأنه في حال ثبوت إيجابية النتائج سندعو المتعافين للتبرع بالبلازما.

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