» ألمانيا تقرر تخفيف تدابير كورونا

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المصريون ـ متابعات

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قفزة جديدة في إصابات "كورونا" في ألمانيا

قررت الحكومة الألمانية إعادة فتح دور العبادة، والمتاحف، وحدائق الحيوان، وملاهي الأطفال، في إطار تخفيف تدابير كورونا، السارية منذ 22 مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، عقب عقدها اجتماعا بتقنية "الفيديو كونفرانس"، مع رؤساء الولايات الألمانية.
وأعلنت ميركل، إعادة فتح دور العبادة، والمتاحف، وحدائق الحيوان، وملاهي الأطفال، شريطة الالتزام بقواعد النظافة العامة فيها.
ولفتت إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تفشي الفيروس مرة أخرى.
وشددت ميركل، على أهمية اتخاذ خطوات حذرة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنها ستعيد تقييم التدابير المعلنة في مجال المطاعم، واستئناف مباريات دوري كرة القدم، الأسبوع القادم.
ولفتت المستشارة الألمانية إلى إمكانية تشديد التدابير مرة أخرى في حال ارتفاع وتيرة العدوى بالفيروس مرة أخرى.
كما أعلنت تمديد حظر إقامة الفعاليات الجماعية لغاية 31 أغسطس/ آب المقبل.
وبلغ عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا، 162 ألفا و530، توفي منهم 6 آلاف و572، فيما تعافى 123 ألفا و500 شخص، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.
وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و297 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 233 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و35 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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