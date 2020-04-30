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كورونا.. ارتفاع الوفيات إلى 170 في المغرب و93 بالعراق

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ارتفعت وفيات "كورونا" في المغرب، الخميس، إلى 170، فيما وصلت إلى 93 في العراق.
في المغرب، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 170.
وأضاف اليوبي، في بيان، أنه تم رصد 102 إصابة لترتفع المحصلة إلى 4 آلاف و423.
وأوضح أن إجمالي الإصابات بينها 170 وفاة و984 حالة تعاف.
وفي العراق، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة بـ"كورونا"؛ ليرتفع الإجمالي إلى 93.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها رصدت 82 إصابة؛ لترتفع المحصلة إلى ألفين و85.
ووفق البيان ذاته، فإن إجمالي الإصابات بينها 93 وفاة، وألف و375 حالة تعاف.
وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 3 ملايين و275 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 231 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و31 ألفا، وفق موقع "وورلدو متيرز" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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