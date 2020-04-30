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إيطاليا.. 285 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفا

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كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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المصريون ووكالات

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ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا، الخميس، إلى 27 ألفا و967 حالة بعد تسجيل 285 وفاة في الساعات الـ 24 الأخيرة.
جاء ذلك في تصريح للمدير العام للحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة روما.
وأوضح بوريلي، أن إعلانه عن الإحصاءات اليومية للوباء بات أمرًا روتينيًا له، وأن هذا المؤتمر الصحفي هو الأخير.
وكشف أن عدد الإصابات الإجمالي بلغ 205 آلاف و463 حالة.
وبيّن بوريل، أن عدد المتعافين سجل ارتفاعًا قياسيًا بواقع 4 آلاف و694 حالة، ووصل الإجمالي إلى 75 ألفا و945
وأشار إلى استمرار انخفاض أعداد المصابين في وحدات العناية المركزة، وسجل 1694 حالة.
وبحسب بيانات الحماية المدنية بالبلاد، تم إجراء مليون و979 فحصا لكشف الإصابات الجديدة في عموم البلاد.
وحتى مساء الخميس، أصاب الفيروس إجمالا أكثر من 3 ملايين و275 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد عن 231 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و31 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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