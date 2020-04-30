زاهي حواس يعتذر على الهواء لـ علي جمعة.. هذا ما قاله

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علي جمعة وزاهي حواس
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الدولة الأسبق لشؤون الآثار، إنه يقدر الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، إلا أن حديث الدكتور عن الآثار خاصة وأنه مصدق عند الناس هو ما دفعه إلى التحدث، مشيرا إلى أنه تم غلق هذا الموضوع كاملا ولن يتحدث فيه مرة أخرى، وأن هناك جلسة صلح ستجمعهما قريبًا.
وقدّم حواس، في لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، الاعتذار للدكتور علي جمعة قائلا: "أنا أسف لو كنت زعلت الدكتور علي جمعة ده صديق عظيم".
وأشار عالم الآثار، إلى أنه من الخطأ جدًا ربط الدين بالآثار، حيث أن العادات الفرعونية الجديدة وقواعد الألوهية عند المصري القديم تتنافى تماما مع فكرة وجود أنبياء.
وأضاف "حواس" ، أن على الفرعون القديم ليكون آله في العالم الآخر أن يبني مقبرة ومعابد وأن يوحد مصر وأن يدافع عن أعداء الوطن ويقدم قرابين للأله، لافتا إلى أنه من المستحيل أن تقول إن نبي الله إدريس كان موجودا في هذا التوقيت، ولم يسجل أي شئ خاص بذلك في الآثار.

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