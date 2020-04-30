السيسي: قوى الشر لاتزال تحاول خطف هذا الوطن

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.



وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بفيسبوك "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».

