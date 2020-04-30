  • الجمعة 01 مايو 2020
  • بتوقيت مصر01:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة" تزف بشرى سارة عن "بلازما" المتعافين من كورونا

كورونا في فرنسا

وفيات فيروس كورونا تتجاوزهذا الرقم الصادم حول العالم

علي جمعة وزاهي حواس

زاهي حواس يعتذر على الهواء لـ علي جمعة.. هذا ما قاله

السيسي

السيسي: قوى الشر لاتزال تحاول خطف هذا الوطن

كورونا

نتائج متضاربة حول استخدام «رمديسيفير» في علاج كورونا

الدكتور أحمد كريمة

"كريمة" ينفعل على الهواء بسبب المسجد الأقصى

القوات المسلحة

عاجل.. استشهاد ضابط بالجيش وإصابة آخر و8 جنود

الدقيق به الأموال

كيلو دقيق مدسوس به آلاف.. حيلة فنان شهير لوصول الزكاة لمستحقيها

الأجسام المجهولة

ماذا قال ترامب عن الأجسام المجهولة التي نشرتها «البنتاجون»؟

الدولار

الدولار ينهار بسبب كورونا ويسجل 15 جنيهًا

السيسي: قوى الشر لاتزال تحاول خطف هذا الوطن

آخر الأخبار

السيسي
السيسي
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"بكري" يكشف: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ45 مليار دولار

#

هذا ما قاله السيسي عن ثورة يناير

#

«السيسي» للإعلاميين: «الحكاية كبيرة وهذا لا يليق بمصر»

#

هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.
وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بفيسبوك "نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة».
وتابع الرئيس «رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

اتفاقية صلح مع كورونا

فراج إسماعيل

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الولايات المتحدة تسجل ما يزيد على مليون إصابة بـ كورونا
» ألمانيا تقرر تخفيف تدابير كورونا
» إيطاليا.. 285 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى نحو 28 ألفا
» كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 222
» ماذا يفعل الحزن بقلوب النساء؟.. عميد معهد القلب يجيب
» طبيب يحذر النساء من حبوب منع الحمل.. ما السر
» مختبر عسكري بريطاني يختبر فعالية طارد للحشرات في مقاومة كورونا
» ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس
» وفاة نجم رياضي شهير في ظروف غامضة
» اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا
» إيطاليا تسجل 1872 حالة إصابة و285 وفاة خلال 24 ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية