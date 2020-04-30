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كيلو دقيق مدسوس به آلاف.. حيلة فنان شهير لوصول الزكاة لمستحقيها

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الدقيق به الأموال
الدقيق به الأموال
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محمد فضل- متابعات

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زكاة

عامر خان

لجأ فنان شهير إلى حيلة ذكية لوصول زكاة شهر رمضان الكريم، إلى مستحقيها، فقرر الفنان الهندي عامر خان، الإعلان بتبرعه بكيس به كيلو دقيق للفقراء، وهو ما أقبل عليه البعض ورفضه آخرون لتقليلهم من قيمته، وحصل عليه الفقراء المحتاجين ليتفاجئوا بـ15 ألف روبية وسط الدقيق.

ووفقا لموقع تاميز اوف إنديا الهندي، فإن الوصول إلى الشخص الذي يستحق المساعدة حقا يعد أمرا صعب، خاصة بالنسبة إلى فنان يلتف حوله الجميع، لهذا لجا عامر خان إلى حيلة مبتكرة وهي توزيع كيلو دقيق واحد فقط للمحتاجين.

كيلو الدقيق قد يبدو شرائه أمرا بسيطا للعائلات التي تملك المالي الكافي لشراء متطلبات يومها، فيما يعد كيلو الدقيق نفسه هو حلم الفقراء الجائعين الذين يتمنون إعداد خبز في المنزل منه يسد جوعهم، ولكن من حصل على كيلو الدقيق وجد في داخله مبلغ 15 ألف روبية.

وقام شاب بتصوير مقطع فيديو ونشره عبر تطبيق تيك توك، أوضح فيه تفاصيل هذا العمل الخيري، قائلا أن عامر خان أرسل شاحنة مليئة بأكياس عبوات دقيق القمح على أن يتم توزيعها على المحتاجين، متابعا أن كل كيس كان عبارة عن كيلو دقيق واحد فقطن وتم توزيعه في 23 أبريل الجاري، ورفض الكثير الحصول على كيلو الدقيق، لكن الذين حصلوا على كيلو الدقيق تفاجأوا بعد عودتهم إلى المنزل بوجود مبلغ مالي داخل كل كيس.

وأشاد الشاب السيخي صاحب مقطع الفيديو بتصرف وذكاء عامر خان في توزيع الأموال التي ستصل بهذه الطريقة حقا إلى المحتاجين لأنهم هم من سيصطفون من أجل الحصول على كيلو دقيق واحد فقط.



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