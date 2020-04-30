الدولار ينهار بسبب كورونا ويسجل 15 جنيهًا

30 أبريل 2020 - 08:33 م

"مصائب كورونا للدولار عند الجنيه فوائد" هكذا يمكن أن نعبر عن التراجع الذي شهده الدولار بسبب الفيروس التاجي المستجد، والذي وصل لـ15.68 جنيهًا مصريًا.

وحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس الموافق 30 إبريل 2020، مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

ليختتم سعر صرف الدولار أمام الجنيه الشهر الرابع من العام الجاري على تراجع، حيث فقد سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ مطلع العام الجاري 28 قرشًا، حسث سجل سعر صرف الدولار يوم 1 يناير 2020 نحو 15.97 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

واستطاع الجنيه المصري تقليص قيمته امام الدولار خلال فترة انتشار وباء كورونا في البلاد والعالم، ليعكس المجهود الاقتصادي المبذول في ذلك الشق حتى الان، وقوة ومتانة الاقتصاد المحلي رغم الأزمة المالية العالمية.

وخسر سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الـ120 يوما المنقضية من العام علة مستوى البيع ذات القيمة، وهبط سعر بيع الدولار لأدنى من 16 جنيه خلال العام الجاري أيضا.

وبحسب موقع دولار لايف، اليوم الخميس نهاية شهر إبريل، فيقدم بنك مصر إيران أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.71 جنيه، فيما يقدم البنك الأهلي المصري ، أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه.