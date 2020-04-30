» اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

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اليمن

الوفاق

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فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليمنية، مساء اليوم، أنه تم تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تأكيد خمس إصابات جديدة بالفيروس.

وصرح وزير الصحة اليمني ناصر باعوم لقناة اليمن الفضائية الأربعاء "اليوم تم الإعلان عن خمس إصابات بفيروس كورونا ومن هذه الإصابات حالتا وفاة ".

وبحسب باعوم "أجرينا فحصا للحالات مرتين وكانت إيجابية، وبالتالي في ظل هذا الوضع العالمي لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس ".

وأفاد اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة أنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها دوليا .

وكان اليمن قد سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء .


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