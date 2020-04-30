» إصابة رئيس وزراء روسيا بفيروس كورونا

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ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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بوتين

رئيس وزراء

فيروس كورونا

رئيس الوزراء الروسي

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19 ".

وخلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال ميشوستين إنه خضع لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وأكد ميشوستين أنه سيلتزم بنظام العزل الصحي الذاتي في ظل إصابته بالمرض، فيما اقترح أن يتولى نائبه الأول، أندريه بيلووسوف، مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.

وشدد ميشوستين على أن "الحكومة ستواصل أعمالها بشكل نظامي"، مضيفا: "أخطط لخوض اتصالات نشطة عبر الهاتف والفيديو بشأن القضايا الأهم".

من جانبه، أعرب بوتين عن تمنياته بالشفاء العاجل لميشوستين، فيما وقع لاحقا مرسوما رئاسيا ينص على تعيين بيلووسوف قائما بأعمال رئيس الوزراء الروسي. 

وتعتبر روسيا الدولة الـ8 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ106498 حالة، إلا أن سير التفشي في البلاد يتميز بحصيلة قليلة نسبيا للوفيات مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تم رصد 1073 متوفيا حتى الآن.


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