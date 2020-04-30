خطأ يكشف ما تقاضاه "البرنس" من "أبوهشيمة"

30 أبريل 2020 - 05:53 م

نشر ناصر البرنس، صاحب مطعم الكبدة الشهير "البرنس"، فيديو وصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصحبة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة وزوجته الفنانة ياسمين صبري.

وجاءت الصور من داخل فيلا "أبوهشيمة" بعد تحضير "البرنس" إفطارًا للفنانة ياسمين صبري بناءًا على رغبتها، حيث أحضره زوجها لفيلته لتحضير الطعام لهما، وضيوفهما.

ووقع "البرنس" في خطأ كشف عن المبلغ المالي الذي تقاضاه من "أبوهشيمة" حيث ظهر في الصور "رذمة فلوس" في "جيبه الخلفي"، وهو ما لاحظه الشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق البعض عليها بطريقة ساخرة، قائلين: "متتجوزيش اللي يعزمك في البرنس، واتجوزي اللي يجبلك البرنس".

وفي أول تعليق له على الفيديو، وجه ناصر البرنس، الشكر لرجل الأعمال أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا على أنه صرف شهر مرتب لكافة العاملين بمطعم البرنس، وأنه سيعد فتح المطعم قريب.

وفي وقت سابق، احتفلت النجمة ياسمين صبري، بعقد قرانها على رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة، وذلك بحضور عائلي بسيط اقتصر على عائلة العريس، وذلك نظرًا لسفر أهل العروسة لندن، فضلاً عن قرارات منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.







