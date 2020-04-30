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"الحريري": أدعم إسقاط الحكومة

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الحكومة

لبنان

الحريرى

إسقاط

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، إنه "مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، وإسقاطها في شكل شنيع".

وحسب "إل بي سي" جمع لقاء في بيت الوسط اليوم الخميس الرؤساء سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام.

وقال الحريري إن "البلد إلى تدهور والحل الوحيد اليوم هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس، والواضح انّ شيئاً لم يتغير".

وحسب "أم تي في" قال الحريري "إذا طالعة الأحكام مسبقاً إذاً أنا بنزل إلى الضريح عند الشهيد رفيق الحريري وغيره من الشهداء ونسلمهم ونسلم أنفسنا لجبران باسييل".

وأضاف:"إذا فاتحين عصفورية وكل شوي تهديد، فهذا الأمر مرفوض ومستمرون في المعارضة ونحن مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مواقفه لأنه يعرف كيف يتصرف وكيف يحاور وكيف يعالج الأمور".

وأكد رئيس الحكومة السابق أن "من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق الحريري وجمهورنا يبني ولا يدمّر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد".

وعن انتهاك صلاحيات رئاسة الحكومة، قال الحريري "وين في صلاحيات بعد؟". ورأى أن "انتقال النقاش في العفو العام إلى مسلم مسيحي معيب والمناقشة بعنصرية لا تنفع وهناك شخص واحد عنصري في البلد ونعرفه جميعاً".

وقال الحريري "سنقرأ الخطة الإصلاحية وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعاً مع إسقاطها بشكل شنيع". وسأل "أعمال جبران باسيل محمية ممن؟ حزب الله غير موافق وفي معظم الأوقات غير موافق لكن المشكلة في النهاية انّه يتحمل مسؤولية حماية باسيل".


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