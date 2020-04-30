فنانة شهيرة: أصوم وأستمد قوتي من القرآن الكريم

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ديميث أوزديمير
ديميث أوزديمير
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محمد فضل- متابعات

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تركية

فنانة

صلاة

قران

صوم

كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرًا، أن الفنانة التركية التركية  ديميت أوزديمير، تعيش علاقة حب سرية مع الممثل التركي كرم بورسين، إلا أن الثنائي لم يعلقا بعد على هذا الخبر، إذا كان صحيحا أم إشاعة او ربما هو حملة ترويج لعمل سيجمعهما سويا في الفترة المقبلة.

وخرجت الفنانة التركية الشهيرة، بتصريحات جديدة مؤكدة أنها تؤدي كل الشعائر الدينية المسلمة في ?شهر رمضان?، مشددة أنها ملتزمة في الصلاة والصوم وقراءة القرآن الذي يمدها بالإيجابية حسب ما قالت لوسائل إعلام تركية.

وأضافت "ديميت" أنها تعلمت الاعتدال من دين الإسلام، وأن التشدد لا علاقة له به.


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