  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:22 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم

كارثة..100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك (فيديو)

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة بـ"كورونا"

شركة "أسترازينيكا" للأدوية

اتفاق بين شركة أدوية بريطانية و«أوكسفورد» لإنتاج أول لقاح لكورونا

الإعلامية عربية حمادي

فضيحة أخلاقية.. ضبط رجل أعمال شهير تحرش بهذه الإعلامية

عزل

تمديد عزل قرية في كفر الشيخ بسبب تفشي كورونا

انتحار فتاة لادعاء والدها الفشل في التعليم

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

جامعة القاهرة

إصابة عميد طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: غياب الرحمة يشعل الحروب ويثير الفوضى

أوليسيا سوبسيتسينا

صور.. وفاة مأساوية لفتاة أثناء احتفالها بإنهاء حظر كورونا

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره

السعودية تعلن إصابة 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة بـ"كورونا"

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تسجل 1325 إصابة بـ"كورونا" آخر24 ساعات

#

1289 إصابة بـ "كورونا" في السعودية آخر 24 ساعة

#

السعودية: 1223 إصابة جديدة بـ"كورونا"

#

76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

السعودية

تركي الفيصل

كورونا

أمراء

الأسرة الحاكمة

أعلن رئيس الاستخبارات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، عن وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" بين أفراد الأسرة الحاكمة (آل سعود).

وقال تركي الفيصل، في مقال تحت عنوان "خواطر كورونية (2)" نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إن عدد الأمراء المصابين بالفيروس أقل من 20 أميرا، موجها انتقادات إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت أوائل الشهر الجاري تقريرا مفاده أن 150 من أفراد الأسرة الملكية السعودية أصيبوا بالفيروس التاجي.

وذكر الفيصل في معرض تعليقه على ذلك التقرير: "الحق أنه لم يصب من آل سعود سوى أقل من 20 فردا، ولم يخصص المستشفى التخصصي لهم، بل إنه يعالج المواطنين والمقيمين كافة".

وواصل الأمير هجومه على "نيويورك تايمز" بالقول: "هذه الجريدة التي تتباهى بشعار أنها لا تنشر إلا الأخبار التي تستحق النشر، نجدها، في الحقيقة، فيما يخص المملكة بالذات، لا تنشر إلا الأخبار التي تفتريها، مستترة بمن تسميهم مصادر موثوقة".

وكان الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، قد علق على تقرير "نيويورك تايمز" وقال: "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض. فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نقلت، في وقت سابق، عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يتولى علاج أفراد العائلة المالكة، أن "ما يصل إلى 150 من أفراد العائلة المالكة في السعودية قد يكونوا مصابين بفيروس كورونا".

وزعمت الصحيفة أن الفريق الطبي يعد نحو 500 سرير تحضيرا لاحتمال استقبال أفراد العائلة المالكة وأشخاص مقربين منهم، زاعمة أن "الملك سلمان انعزل في قصر على جزيرة قريبة من مدينة جدة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه مع عدد من الوزراء إلى موقع منعزل آخر على ساحل البحر الأحمر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحريري": أدعم إسقاط الحكومة
» المخابرات تكذب "ترامب" بشأن انتشار كورونا
» بحكم القضاء.. ألمانيا تستعد لفتح دور العبادة رغم "كورونا"
» ارتفاع كبير في حصيلة كورونا اليومية بألمانيا
» ارتفاع أعداد ضحايا ومصابي كورونا في إيران
» ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره
» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف
» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية