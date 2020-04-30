فضيحة أخلاقية.. ضبط رجل أعمال شهير تحرش بهذه الإعلامية

30 أبريل 2020 - 04:30 م

تمكنت قوات الشرطة في تونس من إلقاء القبض على رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في تهمة أخلاقية، حيث وجهت له تهمت التحرش الجنسي بالإعلامية عربية حمادي.

وأكدت الإعلامية التونسية، عربية حمادي، أنها وزوجها المحامي، الطيب بالصادق، وراء عملية توقيف شيبوب بتهمة التحرش.

وفي تدوينة على صفحتها في موقع "فيسبوك"، قالت عربية:"سقط اليوم سليم شيبوب، وتم الاحتفاظ به في بوشوشة (مركز إيقاف شمال العاصمة تونس) بعد كمين محكم".

وأضافت: "رحل بن علي ولم يفهموا أنهم رحلوا معه، وسقط قناع أكبر الفاسدين الذين لوثوا كرة القدم التونسية، واستباحوا أعراض الناس، وطغوا في الأرض طغيانا".

وقال رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن دالي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أمس الأربعاء، إنه تم إيقاف شيبوب بشبهة ارتكابه جريمة التحرش الجنسي بامرأة.

وأضاف – حسب وسائل إعلام محلية- أن هناك أدلة ومستندات قوية ضده، لكنه رفض الكشف عن طبيعتها، نظرا لأن التحريات لا تزال جارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القرار يعتبر وقتيا وتحفظيا، بانتظار إستكمال التحقيق.