» ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره

تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين من هيلتون وتويوتا ووافل هاوس هاوس وشركات أخرى .

وجاء الاحتماع لمناقشة الخطوات التي تتخذها الشركات في سعيها لاستئناف عملياتها وسط تفشي فيروس “كورونا”، الذي أصاب أكثر من مليون أمريكي ولكن ثمة مؤشرات على تراجع التفشي في ضوء استقرار أعداد الإصابات والوفيات .

ونقلت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية عن ترامب قوله في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، إن الحصول على لقاح سيكون أمرًا رائعًا، وأعتقد أننا سنحقق ذلك في هذه الحالة .

وقال ترامب، إن العالم سوف يتمكن من القضاء على فيروس “كورونا المستجد” في نهاية المطاف سواء توصلنا إلى لقاح أو لم نتوصل حتى يتمكن الأمريكيون والشركات من العودة إلى حياتهم الطبيعية .

وأضاف الرئيس الأمريكى أريد أن تعود الحياة إلى طبيعتها سواء طورنا لقاحًا أو بدونه، ولكن من الواضح أننا يجب أن ننتظر حتى يزول، متابعًا “سيذهب ، سيغادر ، سيزول ، سيتم القضاء عليه واستئصاله ”.

وتابع ترامب قائلا: “علينا أن ننتظر حتى يختفي، وسوف يختفي، لقد فعلنا الكثير للتخلص منه ، لكننا نريد فتح بلادنا والشعب يريد بلدنا مفتوحا ، مضيفا إن “التاريخ المحدد هو في أقرب وقت ممكن. وهنالك بعض الولايات مفتوحة بالفعل .