"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

30 أبريل 2020 - 04:20 م

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، عقب الكشف عن انتحار فتاة في الخامسة عشر من عمرها بعد تعرضها للتعذيب من قبل والدها.

وتصدر هاشتاج "المغدورة غادين"، الترند عبر موقع "تويتر"، وسط مشاركة كبيرة من مستحدمي مواقع التواصل معبرين عن صدمتهم مما تعرضت له الفتاة والذي دفعها للانتحار مطالبين بتوقيع أقسى عقوبة على والدها والكشف عن سبب تعذيبه لها.

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، عقب على ذلك بالقول: "بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار فتاة بعد تعرضها للتعنيف من والدها، فقد باشر مركز شرطة محافظة طريب في يوم السبت الموافق 1441/8/18 هـ بلاغاً من مواطن بالعقد الخامس من العمر مفيداً عن إيذاء ابنته لنفسها شنقاً مما أدى لوفاتها - رحمها الله -، وبأخذ إفادته عن الواقعة، أقر بقيامه بحبسها وتعنيفها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة مباشرة الدائرة المختصة بالنيابة إجراءات التحقيق وأنه جرى الانتقال لموقع الحادثة من قِبل المحقق المختص برفقة الطبيب الشرعي، وفريق الأدلة الجنائية، ووقفوا على مشهد وجود فتاة، تبلغ من العمر (15 عامًا)، ملقاة على الأرض داخل مجلس الضيافة بمنزل ذويها، وقد فارقت الحياة".

وأضافت تقرير سبق: "أثبت تقرير الطب الشرعي الابتدائي وجود آثار ضرب بأماكن متفرقة من جسد المتوفاة، وآثار حز غير مكتمل الاستدارة حول العنق، مع احتمالية حدوث الوفاة نتيجة الانتحار.. أكد المصدر أنه تم استجواب الأب بشبهة الإيذاء والضرب والحبس للمتوفاة، ومُددت فترة توقيفه، كما تم تسجيل إفادة مَن يقطنون بالمنزل، وكل من له علاقة بالواقعة".