  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك

كارثة..100 جثة متحللة داخل شاحنات بنيويورك (فيديو)

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 20 أميرًا من الأسرة الحاكمة بـ"كورونا"

شركة "أسترازينيكا" للأدوية

اتفاق بين شركة أدوية بريطانية و«أوكسفورد» لإنتاج أول لقاح لكورونا

الإعلامية عربية حمادي

فضيحة أخلاقية.. ضبط رجل أعمال شهير تحرش بهذه الإعلامية

عزل

تمديد عزل قرية في كفر الشيخ بسبب تفشي كورونا

انتحار فتاة لادعاء والدها الفشل في التعليم

"المغدورة غادين".. التفاصيل الكاملة لانتحار الفتاة السعودية

جامعة القاهرة

إصابة عميد طب أسنان جامعة القاهرة بفيروس كورونا

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: غياب الرحمة يشعل الحروب ويثير الفوضى

أوليسيا سوبسيتسينا

صور.. وفاة مأساوية لفتاة أثناء احتفالها بإنهاء حظر كورونا

كيف يحمي البيت الأبيض «ترامب» ومساعديه من «كورونا»؟

ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره

شيخ الأزهر: غياب الرحمة يشعل الحروب ويثير الفوضى

آخر الأخبار

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر يحذر من غياب هذه الأمور في المجتمع

#

شيخ الأزهر يوضح كيفية الانتصار على فيروس كورونا

#

شيخ الأزهر: الفن ليس من هدفه الاحتفاء بالبلطجية واللصوص

#

شيخ الأزهر عن تعليق الصلاة: نشهد أجواءً عصيبة

الطيب: لا مخرج لعالمنا من أزماته وقسوته ووحشيته إلا بالتمسك بالرحمة الإسلام دين سلام والمسلمون لا يقاتلون إلا للدفاع عن أنفسهم

حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر من أن غياب الرحمة يشعل الحروب، ويوقظ نوازع الشر في النفوس.

وقال في سابع حلقاته برنامجه (الإمام الطيب)، إن الرحمة والتراحم من أبرز الصفات الخُلقية التي أمرنا الشرع بالتحلي بها؛ لضمان حياة إنسانية كريمة وتعميق الشعور بالمحبة والمودة وتحقيق عمارة الأرض.

وأضاف، أن "غياب الرحمة عامل أساسي في تحويل حياة الناس إلى ما يشبه الفوضى ويؤدي إلى التفكك الأسري والاجتماعي، ويثير نوازع الشر في النفوس، ويشعل الحروب، وينشر التسلط على البلاد والعباد". وأشار إلى أن كلمة "الرحمة" ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم مائة وتسعة وتسعين مرة، وبمعانٍ كثيرةٍ وقد كان من معانيها الألفة والمحبة، قال تعالى في شأن أتباع عيسى عليه السلام "وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً"، كما وُصفت بها "التوراة" المنزلة على سيدنا موسى عليه السلام في قوله تعالى: "وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُوسَى? إِمَامًا وَرَحْمَةً" كما وُصف بها "القرآن" في قوله تعالى "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا".

وأوضح شيخ الأزهر، أن "الله قد رغَّب عباده في التحلى بالرحمة والتراحم بجميع صوره وأشكاله، ووسع من مجالات تداولها حتى شملت عوالم المخلوقات كلها". وأكد أن "الإسلام" لا يسعى للحرب ولا إلى إراقة الدماء، وأن المسلمين لا يقاتلون إلا من يُقاتلهم قال تعالى: "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، وإن وقع قتالٌ في الإسلام فهو لدفع عدو مقاتل وصدٍ لهجومه، ودفاع المسلم مضبوط بالعدل وعدم التجاوز لأن هذا التجاوز في أخذ الحق يعد اعتداءً وعدواناً يكرهه الله ولو كان موجه لغير المسلمين.

واعتبر أن من صور الرحمة - إذا اضطر المسلمون للقتال دفاعًا عن أنفسهم- أنه لا يحل لهم أن يقتلوا المسالمين منهم كالرهبان والصبيان والنساء والفلاحين والعجزة ومكفوفي البصر في جيش العدو؛ بل لا يحل لهم قتل الحيوانات في جيش الأعداء إلا للضرورة.

وشدد شيخ الأزهر على أنه "لا مخرج لعالمنا من أزماته الحادة - بكل ما يموج به من قسوة وعنف ووحشية- إلا بالعودة إلى الأخلاق وعلى الأخص خلق الرحمة والتراحم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "الحريري": أدعم إسقاط الحكومة
» المخابرات تكذب "ترامب" بشأن انتشار كورونا
» بحكم القضاء.. ألمانيا تستعد لفتح دور العبادة رغم "كورونا"
» ارتفاع كبير في حصيلة كورونا اليومية بألمانيا
» ارتفاع أعداد ضحايا ومصابي كورونا في إيران
» ترامب: سننتصر على كورونا بلقاح أو بغيره
» إصابات كورونا في السعودية تقترب من 23 ألف
» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:39 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية