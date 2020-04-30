أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

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حزب الله

السعودية

أخبار السعودية

تصنيف

إرهابي،

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطته على أراضيها.


ونوهت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.


وكانت وزارة الداخلية الألمانية، قد أعلنت فجر اليوم، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية،، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات صباح اليوم لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.


وكان البرلمان الألماني قد أقر في وقت سابق اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنغيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني على الأراضي الألمانية مشيرا إلى ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية" خاصة في سوريا.

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