أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

30 أبريل 2020 - 02:28 م

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".









أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطته على أراضيها.









ونوهت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.









وكانت وزارة الداخلية الألمانية، قد أعلنت فجر اليوم، أنها اتخذت قرارا بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وتصنيفه منظمة إرهابية،، فيما قامت الشرطة الألمانية بمداهمات صباح اليوم لاعتقال أشخاص ينتمون إلى الحزب الذي بات محظورا بحسب القوانين الألمانية.







