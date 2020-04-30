  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

عاجل.. بدء حقن المصابين بكورونا من بلازما المتعافين

مرتضى منصور

الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدورى

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يحذر من غياب هذه الأمور في المجتمع

السعودية

أول تعليق من السعودية على قرار ألمانيا تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

فرج عامر

فرج عامر يكشف مفاجأة مدوية

مدبولى

«الأوروبي» يشيد بجهود مصر لمواجهة "كورونا"

الدكتورة آمنة نصير

"نصير": أحدي زوجات النبي كانت طيبة لدرجة السذاجة

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

اجتماع مهم بالجبلاية لحسم عودة الدورى

ارشيف

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

بعد تألقه في رمضان..

فنان شهير: "شربت مخدرات وسرقت أبويا"

الصفحة الأخيرة

أحمد مجدي
أحمد مجدي
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

#

فنان شهير: "ضربت عمرو دياب على المسرح"

#

"جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

#

خلاف شرس بين فنان شهير وأحد متابعيه

رمضان

احمد مجدى

فرصة ثانية

عقب تألق الفنان أحمد مجدي، في مسلسل "فرصة ثانية" في الموسم الرمضاني، تداول رواد مواقع التواصل بعض التصريحات السابقة لها، والتي تدل على جرأته .

عرف عن أحمد مجدي، الجرأة، وقال في لقاء قديم له في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي: "في تانية ثانوي كنت عايز ابقى صايع وابقى ليا حضور في المدرسة، لأني كنت في مدرسة ليسيه الزمالك ومكنتش محقق فيها نفسي، ولما روحت ليسيه المعادي بقيت عايز أثبت وجودي".

وأضاف: "كنت بشرب مخدرات كتير وبضرب أبويا، كانت مشكلة في البيت في البداية، والتحول حصل للأحسن لما اكتشفوا اني مبروحش الدروس وحصلت المواجهة بيني وبين أسرتي".

واختتم حديثه قائلًا: "كان فيه أثر مؤلم شوفته في ابويا وامي بسببي وكان لازم اقف في تالتة ثانوي حولت أدبي ولعبت رياضة وأخدت قرار.. لعبت تجديف سنتين وكنت موهوب جدا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ريال مدريد يحدد رقم خيالى لبيع "رودريجيز"
» الافتاء تجيب: هل تستجاب دعوة العاصي؟
» رسالة عاجلة من وزير القوى العاملة لـ"العمال" في عيدهم
» «سان جيرمان» بطلا للدوري الفرنسي
» سر تطوع صيدلانية للعمل بمستشفى للعزل بقها
» ضيف "الدغيدي" يصدمها: موافق على دور مثلي وإنتاج إسرائيلي
» وفاة الفنان ريشي كابور بعد صراع مع المرض
» فنان شهير: "شربت مخدرات وسرقت أبويا"
» بـ فيديو على "تيك توك" مي كساب تشعل مواقع التواصل
» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "
» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية