«الأوروبي» يشيد بجهود مصر لمواجهة "كورونا"

30 أبريل 2020 - 12:55 م

أثنى سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الجهود الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، سواء في شقها الطبي أو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع تشاكرابارتي عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

واستهل تشاكرابارتي الاجتماع، بتهنئة رئيس الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربا عن مساندة البنك لمصر في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنّ رئيس البنك الأوروبي أكد أنّ البنك سيستمر في دعم جهود التنمية بمصر، ليس فقط من خلال ما يسمى حزمة التضامن التي ينوي البنك تدشينها لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الكورونا، وإنّما من خلال المشروعات متوسطة وطويلة المدى وتمويل التجارة، ومساندة قطاع السياحة.

ولفت سعد، إلى اعتزام البنك توفير خطوط ائتمان للبنوك المصرية، لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من أهمية بالغة في توفير فرص العمل.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء الشكر لتشاكرابارتي ومسؤولي البنك الأوروبي، على إسهامات البنك القيّمة في جهود التنمية بمصر، ما جعلها تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وأكد مدبولي حرص مصر على استمرار العمل بشكل متسارع، في المجالات التي جرى الاتفاق عليها مع البنك قبل عدة أشهر، وبينها مجالات الطاقة، وتحلية المياه، ومشروعات الصرف الصحى وغيرها.