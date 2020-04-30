» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "

30 أبريل 2020 - 12:32 م

كشف الإعلامي مفيد فوزي تفاصيل نجاته من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، قائلا :"تقريبا رجعوا في كلامهم ".



وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية " النهار"، قائلا :" تواصل معي شخص من فضائية " إم بي سي مصر"، وأخبرني بأنني سأظهر كضيف مع الإعلامية اليمنية أروي.



وتابع :" قالولي اختار الرقم اللي إنت عاوزه ، وبعد ما جهزولي الفيزا و التذاكر ، اتصلوا بيا ولغوا التصوير عشان فيه تغيير في خريطة البرنامج".

