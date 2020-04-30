الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

30 أبريل 2020 - 12:32 م

داهمت الشرطة الألمانية جمعيات مساجد في 4 مدن بأنحاء البلاد، بعد إعلان وزارة الداخلية حظر كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

ومارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطا على ألمانيا لحظر الجماعة، بعد أن كانت تفرق في السابق بين الذراع السياسية لحزب الله ووحداته العسكرية التي تقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

هورست زيهوفر المتحدث باسم وزير الداخلية، قال إن سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة».

وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية.

وقال ديفيد هاريس، رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية: «هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب».