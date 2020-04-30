  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

شمال سيناء

شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بسمة وهبة

بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

الإبراشي

" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي

مرتضي منصور

مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

فيروس كورونا

تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

علي جمعة

"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء

والدة الشيهد محمد صلاح

اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف
Advertisements

وكالات- أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: أنا مع إغلاق المساجد لكن أرفض وقف المسلسلات لهذا السبب

#

بعد حظر التجول.. قرار عاجل لمدبولي يخص 4 جهات حكومية

#

وفاة المتحدث باسم الأرصاد الجوية بعد صراع مع السرطان

#

بعد وسام "سانت جورج".. السيسي يتصدر الصحف الألمانية

حزب الله

لبنان

ألمانيا

شرطة

مداهمة

داهمت الشرطة الألمانية جمعيات مساجد في 4 مدن بأنحاء البلاد، بعد إعلان وزارة الداخلية حظر كافة أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

ومارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطا على ألمانيا لحظر الجماعة، بعد أن كانت تفرق في السابق بين الذراع السياسية لحزب الله ووحداته العسكرية التي تقاتل إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد.

هورست زيهوفر المتحدث باسم وزير الداخلية، قال إن سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة».

وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية.

وقال ديفيد هاريس، رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية: «هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "
» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال
» بعد رفضه تقبيلها في رمضان..رد صادم لفنانة على كمال الشناوي
» "ماركا" تختار شعار الأهلي ضمن الأفضل عالميا
» 4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
» صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة
» بسبب محمد فؤاد.. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل
» "إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"
» "مراتي مزة" .. تامر هجرس يثير ضجة ويتصدر جوجل
» برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة
» لمواجهة كورونا.. تواضروس يسمح بزواج استثنائي في الكنائس والمنازل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية