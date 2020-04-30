جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

أصدرت جامعة عين شمس، بيانا إعلاميا ردًا على ما تداولته عدد من وسائل الإعلام بشأن رفع أحد المحامين دعوى قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس، لامتناعه عن إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوى.وأكدت الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، أن مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قد قرر في جلسته بتاريخ 13 مارس 2019 إنهاء خدمة نسرين حسين سيد على المدرس المساعد بقسم اللغة العربية.وقد وافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس، فى 22 أبريل 2019 على إنهاء خدمتها اعتبارا من 1 سبتمبر 2018 (التاريخ التالى لانتهاء إجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.وأكدت جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.كما أكدت الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.