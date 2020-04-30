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بعد رفضه تقبيلها في رمضان..رد صادم لفنانة على كمال الشناوي

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كمال الشناوي وكاميليا
كمال الشناوي وكاميليا
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كمال الشناوى

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يتعرض بعض النجوم لمواقف محرجة خلال شهر رمضان، وذلك لما يتضمنه هذا الشهر من طقوس خاصة ترتبط بالصيام الذي يفرض اتباع قواعد وتعاليم معينة قد تتعارض أحيانا مع ظروف عملهم خلال هذا الشهر.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، الراحل كمال الشناوى، الذى تعرض لموقف محرج مع الفنانة كاميليا، أثناء تصوير أحد الأعمال السينمائية خلال شهر رمضان .

وحول تفاصيل هذا الموقف قال المخرج كمال أبو سيف في حوار صحفي سابق أنه أثناء إخراجه فيلم "شارع البهلوان"، طلب من الفنان كمال الشناوى أن يقبل الفنانة كاميليا، كما يقتضي دوره في الرواية، لكن الشناوي رفض قائلًا: "أنا صايم.. مش ممكن أبوسها".

وأضاف أنه حاول في هذا الموقف  إقناع كمال الشناوى بذلك ولكن عندما علمت الفنانة كاميليا رفضه قالت: "انا كمان مش هخليه يبوسني.. هو بيقول لا ليه هو يطول"، فقال لها أبو سيف: "يا كاميليا هو صايم وعلشان كده الشناوى رافض تقبيلك وانا أقنعته والحكاية انتهت".

وأشار إلى أنه رغم ذلك رفضت الفنانة كاميليا بشدة وقالت "لا منتهتش.. أنا كمان عندى كرامة ومش هخليه يبوسني"، على حد تعبيرها.


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