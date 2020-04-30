» "ماركا" تختار شعار الأهلي ضمن الأفضل عالميا

30 أبريل 2020 - 12:02 م

اختارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، شعار النادي الأهلي ضمن شعارات أكبر الأندية على مستوى العالم عقب التصويت للجمهور على قائمة ضمت العديد من الشعارات.

وفتحت صحيفة الماركا، التصويت للجمهور من أجل اختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم ضمن قائمة ضمت 50 شعارا للأندية، وشملت قائمة الاختيار شعار النادي الأهلي.

وتضمنت قائمة الـ50 ناديين عربين آخرين وهما الوداد والرجاء المغربيين.

وتصدر شعار نادي فلومينيسي البرازيلي الترتيب وفقا لتصويت الجماهير على تصويت الصحيفة.