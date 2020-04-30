  • الخميس 30 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

الشرطة الألمانية تداهم المساجد بعد حظر نشاط «حزب الله»

عشماوي

جامعة عين شمس توضح موقفها من زوجة الإرهابي هشام عشماوي

شمال سيناء

شمال سيناء تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بسمة وهبة

بسمة وهبة: انتظروا الحظر الكامل

الإبراشي

" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي

مرتضي منصور

مرتضى منصور:" أن ببكي كل يوم"

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

فيروس كورونا

تسجيل مليون حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

علي جمعة

"إحنا مطلبناش كدا"..تصرف يغضب علي جمعة على الهواء

والدة الشيهد محمد صلاح

اللحظات الأخيرة بين "المنسي" وقناص الكتيبة 103

4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

الحياة السياسية

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements

أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

4 قرارات لـ "السيسي" جديدة .. تعرف عليها

#

عاجل.. "الوزراء" يجتمع لمناقشة قرارات شهر رمضان

#

قراران جمهوريان جديدان لـ "السيسي"

#

ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسة اليوم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدة قرارات الخاصة ببعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المنفعة العامة.

وجاءت القرارات كالتالي:

قرار رقم 794 لسنة 2020 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك بالفيوم ضمن أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 795 لسنة 2020 باعتبار المشروع ربع الدائري حول مدينة أبشواي بالفيوم من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 796 باعتبار مشروع محطة الصرف الصحي بقرية شطورة مركز طهطا سوهاج من أعمال المنفعة العامة.

قرار رقم 797 لسنة 2020 باعتبار تطوير وتوسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملة تطوير وتوسعة كوبري المنيب على النيل من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

جمال حمدان..عن الإسلام وروح المكان والإنسان

د. هشام الحمامي

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» سر نجاة "مفيد فوزي" من مصيدة "رامز جلال "
» بعد منعه.. جدل بين ريهام سعيد وساويرس بسبب رامز جلال
» بعد رفضه تقبيلها في رمضان..رد صادم لفنانة على كمال الشناوي
» "ماركا" تختار شعار الأهلي ضمن الأفضل عالميا
» 4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء
» صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة
» بسبب محمد فؤاد.. عمر كمال وحمو بيكا يثيران الجدل
» "إم بي سي" تتحدى المنتقدين:"اللي مش عاجبه رامز ميتفرجش"
» "مراتي مزة" .. تامر هجرس يثير ضجة ويتصدر جوجل
» برلماني يتقدم بطلب إحاطة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة
» لمواجهة كورونا.. تواضروس يسمح بزواج استثنائي في الكنائس والمنازل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:45

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية