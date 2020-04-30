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صور "البرنس" في منزل ياسمين صبري وأبو هشيمة تثير ضجة

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البرنس

ياسمين صبري

شارك ناصر البرنس صاحب محل كبدة البرنس، متابعيه، بفيديو له من دخل فيلا ياسمين صبري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام صاحب محل البرنس، بعمل الكبدة للعروسين، داخل الجنينة الخاصة بالفيلا، وجاءت تعلقيات الجمهور تحت شعار :"متتجوزيش اللي يوديكي البرنس إتجوزي اللي يجيبلك البرنس لحد عندك".

وتزوجت الفنانة ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الأيام القليلة الماضية، حيث جمعتهما قصة حب لفترة ومن ثم خطوبة عائلية وكتب كتاب اقتصر على الأهل والأصدقاء. 

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ياسمين صبري كان ببرنامج رامز مجنون رسمي، وآخر أعمالها مسلسل فرصة ثانية الذي يعرض خلال شهر رمضان. 


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