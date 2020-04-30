" توزيع "كراتين" رمضان فاسدة..وتعقيب ناري للإبراشي

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علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ضبط مصنع بكفر الشيخ يقوم بتعبئة "كراتين رمضان"، ويضع بداخلها منتجات منتهية الصلاحية، غاضبا: "يا مثبت العقل،يا ليتك ما تبرعت بها ".

وأضاف "الإبراشي"، خلال برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية،قائلا :"حتى لو أنت شيطان لا تفعل أمور شيطانية باسم الخير، هذا تسميم للناس البسطاء".

وأوضح الإبراشي أنه رغم أن هناك جزءامن هذا العمل للوجاهة الاجتماعية، إلا أن الكثيرين يحرصون على دعم الأسر الأكثر احتياجًا مع بداية شهر رمضان ويقومون بتوزيعها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط سيارتين محملتين بكميات كبيرة من العصائر منتهية الصلاحية، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

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